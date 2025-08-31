JPNN.com

PSIM Yogyakarta Merangsek ke Papan Atas

Minggu, 31 Agustus 2025 – 12:30 WIB
PSIM Yogyakarta Merangsek ke Papan Atas
Pemain PSIM Yogyakarta berselebrasi setelah mencetak gol ke gawang Malut United. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta meraih kemenangan 2-0 saat menjalani laga tandang menghadapi Malut United di Stadion Kie Raha, Sabtu (30/8).

Gol dari Nermin Haljeta dan Savio Sheva cukup mengantarkan Laskar Mataram merebut tiga poin.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengungkap kunci kemenangan timnya.

“Kunci kemenangan hari ini adalah para pemain bisa memenangkan servis, dengan duel bola second ball. Kami memanfaatkan untuk mencetak gol dari servis,” katanya. 

Selain itu, penguasaan lini tengah membuka peluang timnya menciptakan peluang.

"Saya menekankan kepada pemain untuk menguasai bola dengan bagus, tidak kehilangan di tengah permainan,” ujarnya. 

Kemenangan tersebut membuat PSIM Yogyakarta merangsek ke papan atas klasemen sementara BRI Super League. 

PSIM duduk di posisi ke-4 dengan koleksi delapan poin dari empat pertandingan. 

PSIM Yogyakarta mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Malut United. Memenangkan bola servis menjadi kunci penting.
