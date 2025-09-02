2 Pemain PSIM Yogyakarta Dipanggil Timnas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gelandang PSIM Yogyakarta Rahmatsho Rahmatzoda dipanggil untuk memperkuat Timnas Tajikistan.

Mantan pemain Persijap Jepara itu akan membela negaranya di turnamen CAFA Nations Cup.

Sebelumnya, kiper muda PSIM Cahya Supriadi juga dipanggil untuk membela Timnas Indonesia U23.

Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna mengatakan bahwa pemanggilan ini sebagai bukti kualitas pemain Laskar Mataram.

"Rasanya senang ada lagi pemain PSIM yang bisa membantu negara buat gabung timnas. Artinya, Rahmatsho memang punya kemampuan yang mumpuni,” kata Razzi.

Menurut dia, pemanggilan pemain untuk membela timnas akan berdampak positif bagi tim.

“Semoga hal baik yang sudah dia pelajari di PSIM selama beberapa bulan ini bisa diterapkan di sana. Pun, sebaliknya, nanti ke sini dia bisa membawa pelajaran dari timnas ke tim kami,” ujarnya.

Dia juga berharap para pemain PSIM yang membela timnas bisa kembali dalam kondisi yang fit. (mcr25/jpnn)