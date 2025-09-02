JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga 2 Pemain PSIM Yogyakarta Dipanggil Timnas

2 Pemain PSIM Yogyakarta Dipanggil Timnas

Selasa, 02 September 2025 – 18:15 WIB
2 Pemain PSIM Yogyakarta Dipanggil Timnas - JPNN.com Jogja
Selebrasi pemain PSIM Yogyakarta saat menghadapi Malut United. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gelandang PSIM Yogyakarta Rahmatsho Rahmatzoda dipanggil untuk memperkuat Timnas Tajikistan.

Mantan pemain Persijap Jepara itu akan membela negaranya di turnamen CAFA Nations Cup.

Sebelumnya, kiper muda PSIM Cahya Supriadi juga dipanggil untuk membela Timnas Indonesia U23.

Baca Juga:

Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna mengatakan bahwa pemanggilan ini sebagai bukti kualitas pemain Laskar Mataram.

"Rasanya senang ada lagi pemain PSIM yang bisa membantu negara buat gabung timnas. Artinya, Rahmatsho memang punya kemampuan yang mumpuni,” kata Razzi.

Menurut dia, pemanggilan pemain untuk membela timnas akan berdampak positif bagi tim.

Baca Juga:

“Semoga hal baik yang sudah dia pelajari di PSIM selama beberapa bulan ini bisa diterapkan di sana. Pun, sebaliknya, nanti ke sini dia bisa membawa pelajaran dari timnas ke tim kami,” ujarnya. 

Dia juga berharap para pemain PSIM yang membela timnas bisa kembali dalam kondisi yang fit. (mcr25/jpnn)

Dua pemain PSIM Yogyakarta mendapatkan panggilan dari timnas negara masing-masing.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta timnas cahya supriadi Rahmatsho psim hari ini psim jogja Timnas Indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU