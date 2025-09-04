Merayakan HUT dengan Sederhana, Cara PSIM Berempati terhadap Kondisi Bangsa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta berencana untuk merayakan hari jadi yang ke-96 dengan sederhana pada 5 September 2025.

Keputusan untuk merayakan HUT PSIM dengan sederhana dipilih sebagai bentuk keprihatinan dengan kondisi bangsa saat ini.

Manajemen PSIM bakal meniadakan perayaan yang bersifat massal.

Baca Juga: 2 Pemain PSIM Yogyakarta Dipanggil Timnas

Direktur Utama PSIM Jogja Yuliana Tasno mengatakan PSIM akan merefleksikan perjalanannya dengan khidmat dan syukur.

“Kami menghormati serta berkomitmen mendukung pemerintah kota untuk menjaga suasana tetap kondusif. Untuk itu, perayaan kali ini kami ajak seluruh keluarga besar PSIM untuk merayakannya dengan penuh syukur melalui doa masing-masing, tanpa perlu adanya kegiatan berkumpul,” kata Liana.

Ia berharap momen ini dapat makin mempererat solidaritas dan menjadi pengingat bahwa kekuatan utama PSIM terletak pada kebersamaan.

Baca Juga: PSIM Yogyakarta Merangsek ke Papan Atas

Ulang tahun PSIM Mengusung tema “96 Tahun Mengawal Warisan, Menyongsong Kejayaan”.

Melalui tema itu, manajemen mengajak suporter PSIM, The Maident dan Brajamusti, untuk terus melangkah maju dengan penuh optimistis.