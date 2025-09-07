Permintaan Erick Thohir kepada Timnas U-23 Saat Melawan Korea Selatan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta para pemain tim nasional U-23 Indonesia untuk berjuang habis-habisan saat menghadapi Korea Selatan dalam laga penentu Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Pertandingan pamungkas Grup J tersebut akan digelar pada Selasa (9/9) pekan depan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Permintaan ini disampaikan Erick saat ia menyapa para pemain Garuda Muda, yang diunggah melalui akun Instagram resminya pada hari Minggu (7/9).

Baca Juga: 2 Pemain PSIM Yogyakarta Dipanggil Timnas

“Kami harus siap berjuang habis-habisan untuk Indonesia pada pertandingan melawan Korea Selatan," kata Erick dalam unggahan tersebut.

Erick menyadari bahwa pertandingan melawan tim asuhan Lee Min-sung tidak akan mudah.

Korea Selatan saat ini memimpin klasemen sementara Grup J dengan enam poin setelah tampil sempurna dalam dua laga, mencetak total 12 gol ke gawang Makau dan Laos.

Baca Juga: Cahya Supriadi Tinggalkan PSIM Yogyakarta untuk Gabung Timnas U23

Sedangkan Indonesia berada di posisi kedua dengan koleksi empat poin dari satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menekankan pentingnya permainan kolektif, disiplin, dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang.