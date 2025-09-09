JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Sepekan Jelang Kick Off Championship, Begini Persiapan PSS Sleman

Sepekan Jelang Kick Off Championship, Begini Persiapan PSS Sleman

Selasa, 09 September 2025 – 10:00 WIB
Sepekan Jelang Kick Off Championship, Begini Persiapan PSS Sleman - JPNN.com Jogja
Latihan PSS Sleman jelang kompetisi Championship 2025/2026. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman memasuki pekan terakhir persiapan jelang bergulirnya Championship 2025/2026 dengan mengalihkan fokus latihan pada aspek taktikal.

Setelah menjalani program pramusim yang panjang, tim pelatih kini berkonsentrasi menyatukan visi permainan para pemain di lapangan.

Pelatih Kepala PSS Sleman Ansyari Lubis mengatakan bahwa persiapan timnya telah mencapai 100 persen. Menurut dia, serangkaian laga uji tanding yang telah dijalani menunjukkan perkembangan tim yang positif.

Baca Juga:

“Persiapan menuju kick off kompetisi saya rasa sudah mencapai 100 persen karena sudah banyak melakukan agenda uji tanding dengan perkembangan tim yang bagus. Mudah-mudahan situasi bagus ini bisa konsisten hingga kick off kompetisi nanti,” ungkap Ansyari Lubis seusai sesi latihan pada Selasa pagi (9/9).

Menjelang laga perdana melawan Persiba Balikpapan pada Senin (15/9) mendatang, intensitas latihan akan tetap dijaga, tetapi dengan durasi yang lebih pendek, terutama untuk latihan fisik.

Fokus utama pada pekan ini adalah pematangan strategi dan penguatan mental para pemain.

Baca Juga:

“Penekanan pada latihan masih sama sementara untuk latihan fisik tinggal menjaga kebugaran saja. Pekan ini kami fokuskan pada taktikal serta penguatan aspek psikologis dan mental para pemain,” jelas pelatih asal Deli Serdang tersebut.

Selain mematangkan tim sendiri, staf pelatih juga mulai menganalisis kekuatan calon lawan perdana.

PSS Sleman sudah mempersiapkan diri untuk menyongsong bergulirnya kompetisi Championship 2025/2026 pekan depan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSS Sleman pss sleman hari ini persiapan PSS Sleman Liga 2 championship 2025/2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU