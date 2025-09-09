Sepekan Jelang Kick Off Championship, Begini Persiapan PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman memasuki pekan terakhir persiapan jelang bergulirnya Championship 2025/2026 dengan mengalihkan fokus latihan pada aspek taktikal.

Setelah menjalani program pramusim yang panjang, tim pelatih kini berkonsentrasi menyatukan visi permainan para pemain di lapangan.

Pelatih Kepala PSS Sleman Ansyari Lubis mengatakan bahwa persiapan timnya telah mencapai 100 persen. Menurut dia, serangkaian laga uji tanding yang telah dijalani menunjukkan perkembangan tim yang positif.

“Persiapan menuju kick off kompetisi saya rasa sudah mencapai 100 persen karena sudah banyak melakukan agenda uji tanding dengan perkembangan tim yang bagus. Mudah-mudahan situasi bagus ini bisa konsisten hingga kick off kompetisi nanti,” ungkap Ansyari Lubis seusai sesi latihan pada Selasa pagi (9/9).

Menjelang laga perdana melawan Persiba Balikpapan pada Senin (15/9) mendatang, intensitas latihan akan tetap dijaga, tetapi dengan durasi yang lebih pendek, terutama untuk latihan fisik.

Fokus utama pada pekan ini adalah pematangan strategi dan penguatan mental para pemain.

“Penekanan pada latihan masih sama sementara untuk latihan fisik tinggal menjaga kebugaran saja. Pekan ini kami fokuskan pada taktikal serta penguatan aspek psikologis dan mental para pemain,” jelas pelatih asal Deli Serdang tersebut.

Selain mematangkan tim sendiri, staf pelatih juga mulai menganalisis kekuatan calon lawan perdana.