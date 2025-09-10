Pemain Anyar Ini Siap Bersaing Jadi Ujung Tombak PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sepekan menjelang bergulirnya kompetisi Championship 2025/2026, para pemain PSS Sleman menunjukkan antusiasme untuk kembali berjuang di lapangan hijau.

Semangat untuk bersaing di lini depan PSS Sleman ditunjukkan oleh Irvan Yunus Mofu.

Pemain yang baru bergabung dengan PSS Sleman, itu mengaku dia akan memberikan segalanya untuk bisa berkontribusi bagi Laskar Sembada.

Irvan menegaskan musim baru merupakan kesempatan luas baginya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi tim.

Irvan, yang datang dari Manokwari, mengakui persaingan memperebutkan kesempatan reguler bermain adalah hal wajar dan menjadi motivasi tersendiri.

"Persaingan sudah biasa saya lakukan di sepak bola dengan siapa saja termasuk legiun asing," ujarnya saat ditemui pada Rabu pagi (10/9).

Pemain berusia 30 tahun ini menegaskan kesiapan untuk bermain kapan pun pelatih membutuhkan, baik sebagai starter atau pemain pengganti. Ia menyatakan komitmen untuk selalu tampil maksimal dalam latihan maupun pertandingan.

"Hal terpenting, yaitu harus selalu siap kapan pun pelatih meminta saya bermain. Jadi, tugas saya melakukan yang terbaik saat sesi latihan maupun pada saat bermain," lanjutnya.