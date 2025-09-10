PSIM Yogyakarta Gelar Uji Tanding Sebelum Melawan Borneo FC

JPNN.com

Rabu, 10 September 2025 – 12:00 WIB
Uji tanding PSIM Jogja vs Beta Jaya di YIS pada Selasa (9/9). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta memanfaatkan jeda internasional dengan menggelar uji tanding pada Selasa (9/9).

Anak asuh Jean-Paul Van Gastel tersebut menjajal tim Beta Jaya di Lapangan Yogyakarta Independent School (YIS).

Tim berjuluk Naga Jawa itu tampil mendominasi dengan menyarangkan sepuluh gol ke gawang lawannya.

Manajer PSIM Jogja Razzi Taruna menekankan timnya tidak melihat skor dalam laga tersebut. 

“Ini bukan soal hasil, tetapi tujuan kami untuk menyamakan menit bermain dan pemain bisa mendapatkan ball feeling,” kata Razzi. 

Uji tanding dianggap penting agar pemain yang belum banyak mendapatkan menit bermain tidak kehilangan sentuhannya.

“Harapannya, supaya nanti ke depannya yang mungkin sekarang belum banyak dapat bermain, ketika dipanggil untuk main, sudah siap,” katanya.

PSIM sendiri akan kembali menjalani pertandingan Super League akhir pekan ini saat menjamu Borneo FC Samarinda.

PSIM Yogyakarta menggelar pertandingan uji tanding menghadapi Beta Jaya untuk menjaga jam terbang pemainnya. Akhir pekan ini akan menghadapi Borneo FC.
