Pukul Unggulan di Porda DIY, Tim Sepak Bola Putri Gunungkidul Berpeluang Raih Emas

Jumat, 12 September 2025 – 20:12 WIB
Pertandingan sepak bola putri Gunungkidul vs Sleman di ajang Porda DIY. Foto: dok for JPNN.com

jogja.jpnn.com - WONOSARI - Tim sepak bola putri Kabupaten Gunungkidul bikin kejutan di Porda DIY.

Gunungkidul mengalahkan tim unggulan Kabupaten Sleman dengan skor 1-0 di Lapangan Kepek Raya, Wonosari pada Kamis (11/9).

Gol semata wayang pada laga itu dicetak oleh Rovie Diani Excelita di menit ke-77.

Saling balas serangan terjadi di sisa waktu, tetapi tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang. 

Pelatih Gunungkidul Andi Taufik mengapresiasi kerja keras anak asuhnya.

"Secara kualitas Sleman lebih diunggulkan, tetapi anak-anak bermain disiplin dan bisa memaksimalkan kesempatan yang ada," kata Andi.

Di laga berikutnya, Gunungkidul sudah ditunggu Kulon Progo.

"Melawan Kulon Progo akan menjadi pertandingan final bagi kami, karena jika menang maka sudah dipastikan mendapatkan medali emas," katanya.

Tim sepak bola putri Kabupaten Gunungkidul berpeluang meraih medali emas di ajang Porda DIY.
