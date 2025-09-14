PSIM Yogyakarta vs Borneo FC, Duel Tim Papan Atas Super League

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu Borneo FC Samarinda dalam lanjutan Super League di Stadion Sultan Agung pada Minggu (14/9).

Kedua tim sedang berada di tren terbaik mereka jelang duel.

Tuan rumah saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi delapan poin, sementara Borneo berada di posisi kedua dengan sembilan poin.

Pelatih kepala PSIM Jogja Jean-Paul Van Gastel menganggap pertandingan kontra Borneo bakal berlangsung sengit.

“Saya berekspektasi tinggi untuk pertandingan besok, permainan dengan intensitas dan tempo tinggi, kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan Borneo di atas kami,” kata Van Gastel.

Tampil di kandang sendiri, pelatih asal Belanda tersebut tak ingin kembali kehilangan poin.

“Kami imbang di dua laga kandang, untuk Arema dan Persib harusnya kami bisa menang," ujarnya.

Pemain PSIM Franco Ramos mengungkapkan kondisi rekan-rekannya jelang menghadapi Borneo FC.