Atlet Bantul Sumbang 2 Medali Emas di Porda DIY 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pebalap sepeda Kabupaten Bantul membawa pulang dua medali emas di ajang Porda DIY pada Sabtu (13/9).

Dua medali emas disumbangkan oleh atlet Bantul pada nomor criterium.

Emas pertama disumbangkan oleh atlet balap sepeda putri Shafa Al Zahra.

Shafa mencatatkan waktu 21 menit 05.817 detik dengan raihan 20 poin.

Medali perak direbut atlet Sleman dan perunggu didapatkan atlet Kota Jogja.

Di kelompok putra, medali emas untuk Bantul dipersembahkan oleh Rangga Adi Saputra dengan catatan waktu 25 menit 06.015 detik.

Pelatih balap Bantul Fatahilah Abdullah bersyukur atas capaian atlet Bantul di cabor ini.

"Kami bersyukur bisa meraih dua medali emas. Ke depan kami akan mencoba meraih medali lainnya di nomor berikutnya," kata Fatahilah.