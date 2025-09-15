Pelatih PSIM Yogyakarta Akui Kualitas Borneo FC

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda dalam lanjutan Super League pada Minggu (14/9).

Reva Adi dan kawan-kawan harus takluk 1-3 di kandang sendiri, Stadion Sultan Agung Bantul.

Tiga gol tim tamu hanya mampu dibalas dengan gol Anton Fase pada penghujung babak kedua.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengakui kualitas lawannya.

“Menurut saya, ini adalah posisi yang pantas didapatkan oleh Borneo karena mereka berada di peringkat atas liga. Kalian bisa melihat pada hari ini, permainan mereka berkualitas,” kata Gastel.

Pelatih asal Belanda itu bakal menjadikan laga ini sebagai bahan evaluasi.

“Terkadang kami menang, terkadang kami juga kalah. Hari ini kami kalah, tetapi kami terus lanjut karena masih terus belajar dan meningkatkan hari ini,” katanya.

Hasil ini menempatkan PSIM Yogyakarta berada di posisi ke-4 klasemen sementara dengan delapan poin.