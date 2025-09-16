Gunungkidul Melesat dengan 3 Medali Emas Cabor Aeromodelling Porda DIY 2025

JPNN.com

Selasa, 16 September 2025 – 14:32 WIB
Pelaksanaan cabor aeromodelling di ajang Porda XVII DIY. Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Atlet Kabupaten Gunungkidul meraih tiga medali emas cabang olahraga aeromodelling pada Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY XVII 2025.

Hasil tersebut membuat Gunungkidul untuk sementara menjadi darah dengan medali emas terbanyak cabor aeromodelling.

Ketua Panitia Pelaksana Aeromodelling Fendi Maulana mengatakan total ada delapan nomor lomba dalam cabor aeromodelling dengan sebelas medali yang diperebutkan.

“Hari pertama ada nomor F3R untuk umum, kemudian F2A juga untuk umum, selanjutnya F2C nomor beregu atau ganda. Berikutnya kemarin ada OHLG, yaitu nomor terbang bebas yang dilempar, dipertandingkan untuk putra dan putri, sampai hari ini,” ujarnya, Senin (15/9).

Dia menyebut perhelatan Porda DIY kali ini merupakan capaian terbaik Kabupaten Gunungkidul di cabor aeromodeling.

“Untuk Porda tahun ini baru pertama kali Gunungkidul bisa mendapat medali emas yang signifikan, biasanya maksimal hanya satu atau dua emas," katanya.

Fendi mengatakan kesempatan menambah medali emas masih terbuka bagi atlet peserta Porda DIY.

Menurutnya, kesempatan menambah emas merata di seluruh peserta karena semuanya memiliki atlet nasional. (mcr25/jpnn)

Kabupaten Gunungkidul sementara ini memimpin perolehan medali emas cabor aeromodelling.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

