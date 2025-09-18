PSIM Yogyakarta Siap Berjuang di Elite Pro Academy

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim Elite Pro Academy (EPA) PSIM Yogyakarta mematangkan persiapan menjelang bergulirnya kompetisi.

Saat ini pemain hasil seleksi tersebut fokus pada pengembangan fisik untuk U16, U18, maupun U20.

Direktur Akademi EPA PSIM Jogja Andhika Mulia Pratomo mengatakan mereka telah memiliki gambaran dalam menjalani kompetisi.

Tahun ini merupakan pertama kalinya PSIM Yogyakarta mengikuti Elite Pro Academy.

“Meski baru pertama kali ikut EPA, gambaran untuk menjalani kompetisi sudah ada. Selama ini kan U16 dan U18, mereka sudah punya gambaran selama scouting di Soeratin kemarin,” katanya.

Dia mengungkapkan manajemen PSIM Jogja tidak memasang target muluk-muluk di Elite Pro Academy.

"Meskipun kami sebagai peserta baru, jangan sampai kami gagal. Gagal artinya bukan kalah terus, tetapi kami bisa menampilkan yang terbaik,” katanya.

Kendati manajemen tidak memasang target, tim pelatih tetap akan memberikan hasil yang maksimal untuk pendukung serta masyarakat Jogja. (mcr25/jpnn)