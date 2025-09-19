Klasemen Akhir Porda DIY 2025, Sleman Juara Umum

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabupaten Sleman keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga XVII Daerah Istimewa Yogyakarta (Porda DIY) 2025.

Kabupaten Sleman berhasil meraih 170 medali emas, 178 merah perak dan 203 medali perunggu.

Di posisi kedua, Kabupaten Bantul memperoleh 151 medali emas, 133 medali perak dan 173 medali perunggu.

Tempat ketiga diduduki Kota Yogyakarta dengan 131 medali emas, 129 medali perak dan 154 medali perunggu.

Tuan rumah Kabupaten Gunungkidul menyusul di urutan keempat dengan 52 medali emas, 71 medali perak dan 113 medali perunggu.

Posisi terakhir ditempati Kabupaten Kulon Progo dengan 45 medali emas, 38 medali perak dan 97 medali perunggu.

Ketua Panitia Porda XVII DIY tahun 2025, Rumpis Agus Sudarko mengatakan jumlah medali yang diperebutkan mencapai 549 medali emas, 549 medali perak dan 740 medali perunggu.

“Alhamdulillah, seluruh pertandingan dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Suasana kompetitif berhasil tercipta tanpa mengurangi semangat sportivitas,” kata Rumpis.