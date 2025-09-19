Gol Fadli Mengantarkan Sepak Bola Putra Sleman Meraih Emas Porda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim sepak bola putra Kabupaten Sleman berhasil menyumbangkan medali emas di ajang Porda DIY 2025.

Medali emas itu direbut setelah menang susah payah atas tuan rumah Kabupaten Gunungkidul pada Kamis (18/9).

Pertandingan sengit yang berlangsung di Stadion Gelora Handayani tersebut berakhir dengan skor 1-0 lewat gol Fadli Mafaza Dardani

Pelatih sepak bola putra Sleman Anang Hadi mengaku bangga dengan pencapaian anak asuhnya.

"Anak-anak berjuang dengan keras dan disiplin sehingga kami bisa meraih medali emas," kata Anang.

Menurutnya, perjuangan di babak final ini tidaklah mudah bagi pemain.

"Kami cukup kesulitan untuk mencetak gol, tetapi beruntung bisa diatasi pada babak kedua," ujarnya.

Pencapaian ini sekaligus yang terbaik bagi sepak bola putra Sleman setelah di dua gelaran Porda DIY sebelumnya gagal menyumbangkan medali emas.