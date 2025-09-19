Gunungkidul Finis Keempat di Porda DIY, Capaian Medali Melampaui Target

JPNN.com

Jumat, 19 September 2025 – 11:00 WIB
Pekan Olahraga XVII Daerah Istimewa Yogyakarta. Foto: IG/@humasjogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabupaten Gunungkidul menduduki posisi keempat di klasemen akhir Pekan Olahraga XVII Daerah Istimewa Yogyakarta atau Porda DIY 2025.

Tuan rumah mengoleksi 52 medali emas, 71 medali perak dan 113 medali perunggu.

Pencapaian medali emas tersebut melebihi target yang ditetapkan sebelumnya.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih ikut senang melihat pencapaian atlet-atlet Gunungkidul.

"Target kami awalnya 45 emas, tetapi alhamdulillah bisa meraih 52 emas, melebihi ekspektasi,” kata Endah, Kamis malam (18/9).

Kendati begitu, menurut dia, Kabupaten Gunungkidul masih harus bekerja keras untuk masuk tiga besar.

“Ini akan menjadi penyemangat kami agar lebih mempersiapkan diri di Porda XVIII Kulon Progo. Kami ingin membangun spirit dan mental bertarung bagi atlet-atlet muda,” ujarnya.

Kabupaten Sleman keluar sebagai juara umum dengan raihan 170 medali emas, 178 merah perak dan 203 medali perunggu.

