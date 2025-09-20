Pelatih PSIM Yogyakarta Puji Kualitas Bali United

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan melakoni laga tandang menghadapi Bali United di Stadion I Wayan Dipta dalam lanjutan Super League hari ini, Sabtu (20/9).

PSIM Yogyakarta mencoba bangkit setelah pada pertandingan sebelumnya kalah dari Borneo FC Samarinda.

Calon lawan mereka, Bali United, juga meraih hasil kurang memuaskan setelah ditahan imbang Persija Jakarta.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan pertandingan menghadapi Bali United bakal sulit.

“Menurut saya, Bali memiliki tim yang bagus. Intensitas bermain yang tinggi. Beberapa kekuatan tim telah berbeda. Jadi, ini akan menjadi pertandingan yang sulit lagi,” ujarnya.

Selain itu, Van Gastel menilai Bali United memiliki kedalaman skuat yang merata di semua lini.

“Mereka tidak hanya punya satu atau dua senjata, mereka punya beberapa senjata dalam tim. Jadi, itulah yang akan mereka gunakan untuk melawan kami,” kata Gastel.

Kedua tim sebelumnya pernah bertemu di pertandingan uji coba yang berakhir 6-0 untuk kemenangan Bali United.