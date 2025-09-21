Kunci Kemenangan PSIM Yogyakarta atas Bali United

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta membungkam tuan rumah Bali United dalam lanjutan Super League 2025/2026 pada Sabtu malam (20/9).

Klub berjuluk Laskar Mataram itu tampil efektif dengan mencetak tiga gol, sementara kubu tuan rumah hanya mampu membalas satu gol.

Gol PSIM Yogyakarta masing-masing dicetak Raka Cahyana, Pulga Vidal dan Anton Fase.

Pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel mengungkapkan strategi yang ia terapkan saat melawan Bali United.

“Ketika mereka mencoba menaikkan lini pertahanannya, banyak celah di belakang yang bisa kami manfaatkan dan hal itu kami lakukan dengan baik,” kata Gastel.

Pelatih asal Belanda itu mengaku banyak belajar dari kekalahan kontra Borneo FC.

"Waktu lawan Borneo, kami bisa mengontrol pertandingan, tetapi pengambilan keputusannya kurang bagus. Dari situ kami melakukan peningkatan dan kami buktikan hari ini kalau kami bisa tampil bagus dan memenangkan pertandingan,” katanya.

Dengan kemenangan ini, PSIM merangsek ke posisi ketiga dengan sebelas poin. (mcr25/jpnn)