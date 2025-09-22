PSS Sleman Kokoh di Puncak Klasemen Grup B

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman berhasil mengamankan posisi puncak klasemen sementara Grup B Pegadaian Championship 2025/26 setelah menaklukkan tuan rumah Persiku Kudus dengan skor 3-1.

Kemenangan di Stadion Wergu Wetan pada Minggu sore (21/9), itu diraih berkat dua gol dari Gustavo Tocantins dan satu gol dari Saiful Djoge.

Hasil ini membuat PSS Sleman mengoleksi enam poin sempurna dari dua laga yang telah dijalani. Pada laga perdana, PSS Sleman menaklukkan Persiba Balikpapan dengan skor 2-1.

Jalannya Pertandingan

PSS Sleman langsung tancap gas sejak awal pertandingan. Laga baru berjalan empat menit, Gustavo Tocantins berhasil melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang merobek jala gawang Persiku, memanfaatkan kesalahan lini belakang tuan rumah.

Tertinggal satu gol, Persiku Kudus meningkatkan agresivitas serangan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-41 melalui tandukan Yohanes Kandaimu yang memaksimalkan umpan sepak pojok. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, Persiku sempat mendominasi dan menciptakan peluang berbahaya yang berhasil digagalkan oleh kiper PSS, M. Fahri.

Namun, PSS yang bermain efektif mampu kembali unggul pada menit ke-54. Melalui skema serangan balik, Syaiful Djoge berhasil mencetak gol setelah mengangkat bola melewati kiper Persiku yang salah posisi.

Kemenangan Super Elang Jawa akhirnya dikunci pada menit ke-75. Gustavo Tocantins sukses mengeksekusi tendangan penalti setelah Frederic Injai dilanggar di dalam kotak terlarang, mengubah skor menjadi 3-1.