JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga PSS Sleman Termotivasi Seusai Taklukkan Persiku Kudus di Kandang Lawan

PSS Sleman Termotivasi Seusai Taklukkan Persiku Kudus di Kandang Lawan

Selasa, 23 September 2025 – 10:10 WIB
PSS Sleman Termotivasi Seusai Taklukkan Persiku Kudus di Kandang Lawan - JPNN.com Jogja
PSS Sleman vs Persiku Kudus. Foto: IG/@psssleman.id

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman sukses membawa pulang tiga poin penting setelah menumbangkan tuan rumah Persiku Kudus dengan skor 3-1 pada laga pekan kedua Grup B Pegadaian Championship 2025/26 di Stadion Wergu Wetan, Minggu sore (21/9).

Tiga gol Super Elja dicetak oleh Gustavo Tocantins pada menit ke-4 dan melalui eksekusi penalti menit ke-75, serta sepakan Saiful Djoge menit ke-54.

Sedangkan satu-satunya gol Persiku tercipta lewat sundulan Yohanes Kandaimu di menit ke-41.

Baca Juga:

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengaku kemenangan ini menjadi modal berharga sekaligus motivasi tambahan bagi anak asuhnya.

“Ini kemenangan perdana di luar kandang, tentu jadi suntikan semangat untuk laga-laga berikutnya. Pemain sudah berjuang sampai menit terakhir dan kami apresiasi kerja keras mereka,” ungkap Ansyari dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan.

Senada dengan pelatih, gelandang PSS Arda Alfareza menyebut hasil positif ini tak lepas dari kekompakan tim.

Baca Juga:

“Puji syukur alhamdulillah, kemenangan ini hasil kerja keras semua pemain dan ofisial. Saya persembahkan untuk suporter PSS Sleman dan keluarga saya,” ujar pemain bernomor punggung 8 itu.

Lebih lanjut, Ansyari menegaskan bahwa motivasi besar hadir tidak hanya dari instruksi pelatih, tetapi juga dari atmosfer pertandingan.

PSS Sleman berhasil meraih poin sempurna pada laga tandang melawan Persiku Kudus. Hasil itu memotivasi Super Elja meraih kemenangan di laga berikutnya.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSS Sleman pss sleman hari ini pss sleman vs persiku championship 2025/2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU