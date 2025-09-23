PSS Sleman Termotivasi Seusai Taklukkan Persiku Kudus di Kandang Lawan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman sukses membawa pulang tiga poin penting setelah menumbangkan tuan rumah Persiku Kudus dengan skor 3-1 pada laga pekan kedua Grup B Pegadaian Championship 2025/26 di Stadion Wergu Wetan, Minggu sore (21/9).

Tiga gol Super Elja dicetak oleh Gustavo Tocantins pada menit ke-4 dan melalui eksekusi penalti menit ke-75, serta sepakan Saiful Djoge menit ke-54.

Sedangkan satu-satunya gol Persiku tercipta lewat sundulan Yohanes Kandaimu di menit ke-41.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengaku kemenangan ini menjadi modal berharga sekaligus motivasi tambahan bagi anak asuhnya.

“Ini kemenangan perdana di luar kandang, tentu jadi suntikan semangat untuk laga-laga berikutnya. Pemain sudah berjuang sampai menit terakhir dan kami apresiasi kerja keras mereka,” ungkap Ansyari dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan.

Senada dengan pelatih, gelandang PSS Arda Alfareza menyebut hasil positif ini tak lepas dari kekompakan tim.

“Puji syukur alhamdulillah, kemenangan ini hasil kerja keras semua pemain dan ofisial. Saya persembahkan untuk suporter PSS Sleman dan keluarga saya,” ujar pemain bernomor punggung 8 itu.

Lebih lanjut, Ansyari menegaskan bahwa motivasi besar hadir tidak hanya dari instruksi pelatih, tetapi juga dari atmosfer pertandingan.