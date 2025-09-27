PSIM Yogyakarta Incar Tiga Poin di Kandang PSM Makassar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta melanjutkan perjuangan mereka di Super League dengan menghadapi PSM Makassar di Stadion BJ Habibie pada Sabtu (27/9).

Kedua tim dalam tren positif setelah sama-sama menang pada laga sebelumnya.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel enggan menganggap remeh sang lawan meski berada di posisi bawah klasemen sementara.

Baca Juga: Kunci Kemenangan PSIM Yogyakarta atas Bali United

"Pertandingan ini akan sangat sulit karena Makassar sangat terorganisir dan secara fisik sangat kuat,” kata Gastel.

Pelatih asal Belanda itu tetap yakin kepada pemain-pemain yang diturunkan dalam pertandingan.

“Saya memiliki kepercayaan penuh pada para pemain saya. Jadi, mari lihat apa yang terjadi besok,” katanya.

Baca Juga: Pelatih PSIM Yogyakarta Puji Kualitas Bali United

Penyerang PSIM Yogyakarta Nermin Haljeta sudah tidak sabar bertemu dengan mantan klubnya.

“Targetnya adalah untuk menang dan membawa pulang tiga poin ke Jogja,” kata Nermin.