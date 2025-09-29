Kembali Meraih Poin di Kandang Lawan, PSIM Bertahan di Papan Atas Super League
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta menahan tuan rumah PSM Makassar pada pekan ketujuh Super League 2025/2025, Sabtu (27/9).
Pertandingan yang berlangsung di Stadion BJ Habibie itu berakhir dengan skor kacamata sehingga kedua tim harus puas berbagi poin.
PSM Makassar memiliki sejumlah peluang emas, tetapi selalu dimentahkan kiper muda PSIM Cahya Supriadi.
Penjaga gawang kelahiran Karawang itu kemudian dinobatkan sebagai man of the match.
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menyayangkan sejumlah peluang yang gagal dikonversikan menjadi gol oleh anak asuhnya.
“Saya pikir kami bisa mencetak beberapa gol dalam situasi yang bagus, seperti tendangan sudut. Akan tetapi, menurut saya, hasil imbang di akhir pertandingan cukup wajar," ujarnya.
Pelatih asal Belanda itu tetap berbangga hati dengan raihan satu poin di kandang lawan.
“Salah satu prinsip saya adalah jika kami tidak bisa menang, kami tidak kalah. Jadi, saya pikir tim saya mendapatkan sebagian dari skor ini,” katanya.
Tim promosi PSIM Yogyakarta kembali meraih poin di kandang lawan pada pekan ketujuh Super League. Laskar Mataram bertahan di papan atas klasemen sementara.
