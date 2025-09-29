Kembali Meraih Poin di Kandang Lawan, PSIM Bertahan di Papan Atas Super League

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta menahan tuan rumah PSM Makassar pada pekan ketujuh Super League 2025/2025, Sabtu (27/9).

Pertandingan yang berlangsung di Stadion BJ Habibie itu berakhir dengan skor kacamata sehingga kedua tim harus puas berbagi poin.

PSM Makassar memiliki sejumlah peluang emas, tetapi selalu dimentahkan kiper muda PSIM Cahya Supriadi.

Baca Juga: PSIM Yogyakarta Incar Tiga Poin di Kandang PSM Makassar

Penjaga gawang kelahiran Karawang itu kemudian dinobatkan sebagai man of the match.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menyayangkan sejumlah peluang yang gagal dikonversikan menjadi gol oleh anak asuhnya.

“Saya pikir kami bisa mencetak beberapa gol dalam situasi yang bagus, seperti tendangan sudut. Akan tetapi, menurut saya, hasil imbang di akhir pertandingan cukup wajar," ujarnya.

Baca Juga: Kunci Kemenangan PSIM Yogyakarta atas Bali United

Pelatih asal Belanda itu tetap berbangga hati dengan raihan satu poin di kandang lawan.

“Salah satu prinsip saya adalah jika kami tidak bisa menang, kami tidak kalah. Jadi, saya pikir tim saya mendapatkan sebagian dari skor ini,” katanya.