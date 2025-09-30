Kalah dari PSS, Pelatih Deltras FC Soroti Kinerja Wasit dan VAR

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman berhasil mengamankan tiga poin dalam laga kandang Pegadaian Championship pada Senin (29/9).

Gol kemenangan Laskar Sembada dicetak pemain asing mereka Tocantins pada menit ke-58 ke gawang Deltras Sidoarjo.

Ini menjadi kemenangan ketiga beruntun yang diraih PSS Sleman.

Sementara itu, bagi Deltras ini menjadi kekalahan kedua mereka dari tiga laga.

Pelatih Deltras Sidoarjo Widodo C. Putro mengatakan pertandingan kontra PSS cukup mengurus emosi.

Kubu Deltras FC menyoroti kepemimpinan wasit dan penggunaan Video Assistant Referee (VAR) dalam laga tersebut.

“Kami semua melihat dengan mata kepala sendiri jelas ada pelanggaran, tetapi kami hanya bisa mengandalkan VAR. Sayangnya VAR itu tidak tersambung ke layar lebar. Jadi, kami tidak tahu apakah keputusan itu benar atau tidak,” kata Widodo.

Untuk memastikan klaim tersebut, pihaknya akan melihat rekaman ulang pertandingan tersebut.