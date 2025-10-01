JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga 2 Pemain PSIM Jogja Gabung TC Timnas U23

2 Pemain PSIM Jogja Gabung TC Timnas U23

Rabu, 01 Oktober 2025 – 19:00 WIB
2 Pemain PSIM Jogja Gabung TC Timnas U23 - JPNN.com Jogja
Kiper PSIM Yogyakarta Cahya Supriadi saat tampil melawan Persib Bandung. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dua pemain muda PSIM Yogyakarta Raka Cahyana dan Cahya Supriadi mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas U23.

Keduanya bakal mengikuti pemusatan latihan di Jakarta untuk persiapan Sea Games 2025 di Bangkok, Thailand. 

Kedua penggawa Laskar Mataram itu akan mengikuti pemusatan latihan pada 2-14 Oktober di Jakarta.

Baca Juga:

Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna mengaku bangga karena ada dua pemain PSIM yang dipanggil Timnas Indonesia.

“Harapannya, mereka bisa ikut pemusatan latihan dengan baik dan tidak ada cedera karena perjalanan kami kan masih panjang,” katanya. 

Lebih lanjut, Raka dan Cahya akan langsung bergabung dengan klub setelah pemusatan latihan selesai.

Baca Juga:

“Mereka tanggal 15 nanti sudah balik ke Jogja dan tanggal 16 langsung ikut ke Tangerang lawan Persita pada 17 Oktober,” ujarnya. 

Raka sendiri mengaku senang mendapat panggilan timnas.

Dua pemain muda PSIM Yogyakarta mendapatkan panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta timnas u23 cahya supriadi raka Cahyana psim hari ini Timnas Indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU