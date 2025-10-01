2 Pemain PSIM Jogja Gabung TC Timnas U23

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dua pemain muda PSIM Yogyakarta Raka Cahyana dan Cahya Supriadi mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas U23.

Keduanya bakal mengikuti pemusatan latihan di Jakarta untuk persiapan Sea Games 2025 di Bangkok, Thailand.

Kedua penggawa Laskar Mataram itu akan mengikuti pemusatan latihan pada 2-14 Oktober di Jakarta.

Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna mengaku bangga karena ada dua pemain PSIM yang dipanggil Timnas Indonesia.

“Harapannya, mereka bisa ikut pemusatan latihan dengan baik dan tidak ada cedera karena perjalanan kami kan masih panjang,” katanya.

Lebih lanjut, Raka dan Cahya akan langsung bergabung dengan klub setelah pemusatan latihan selesai.

“Mereka tanggal 15 nanti sudah balik ke Jogja dan tanggal 16 langsung ikut ke Tangerang lawan Persita pada 17 Oktober,” ujarnya.

Raka sendiri mengaku senang mendapat panggilan timnas.