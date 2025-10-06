Strategi Kemenangan PSS Sleman: Bertahan dengan Baik pada Babak Kedua

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman berhasil memetik kemenangan telak 3-0 saat bertandang ke markas Persipal FC di Stadion Gawalise, Palu, pada Minggu sore (5/10).

Kemenangan yang diraih dengan kerja keras ini disambut syukur oleh Pelatih PSS Sleman, Ansyari Lubis, yang memuji kedisiplinan para pemainnya.

Ansyari Lubis menilai pertandingan berjalan menarik dengan tempo tinggi karena kedua tim sama-sama saling menyerang.

Namun, ia secara khusus memberikan apresiasi kepada skuadnya yang mampu menjalankan instruksi taktik dengan sempurna.

"Pertama, kami mengucapkan puji syukur, alhamdulillah, pertandingan tadi sangat menarik karena kedua tim bermain dengan tempo tinggi dan saling menyerang. Saya mengapresiasi seluruh pemain saya yang begitu disiplin sesuai dengan instruksi," ujar Ansyari Lubis saat konferensi pers seusai laga.

Taktik Bertahan pada Babak Kedua

Pelatih PSS Sleman mengakui bahwa Persipal mampu memberikan tekanan tinggi pada babak kedua, yang membuat para pemainnya lebih banyak bertahan.

Baca Juga: PSS Sleman Termotivasi Seusai Taklukkan Persiku Kudus di Kandang Lawan

Namun, ia menegaskan bahwa itu bukan semata-mata karena penurunan performa, melainkan bagian dari taktik yang telah disiapkan.

"Bukan penurunan, tetapi Persipal pada babak kedua harus menekan. Akhirnya pemain kami lebih banyak bertahan. Akan tetapi, itu juga merupakan salah satu taktik kami, kami tahu tuan rumah pasti keluar menyerang dan kami bertahan dengan baik,” katanya.