Muhammad Fahri Tampil Gemilang, Jadi Tembok Kokoh PSS Sleman

Penampilan cemerlang penjaga gawang PSS Sleman Muhammad Fahri menjadi salah satu kunci sukses tim berjuluk Super Elja di awal kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026.

Penjaga gawang berusia 24 tahun itu tercatat berhasil menjaga gawangnya tanpa kebobolan dalam dua pertandingan terakhir, menjadikannya salah satu pilar penting di lini pertahanan PSS Sleman.

Dalam empat pertandingan terakhir, Muhammad Fahri selalu menjadi starter di bawah mistar gawang. Keberaniannya dalam duel satu lawan satu dan pengambilan keputusan yang tepat seringkali berhasil meredam serangan berbahaya tim lawan.

Fokus dan konsistensi menjadi kata kunci bagi kiper asal Langsa, Aceh, tersebut.

"Alhamdulillah, dengan pencapaian kemarin tidak terlepas usaha yang keras dari teman-teman dan tim pelatih. Masih banyak hal yang harus saya perbaiki, terutama soal konsistensi dan pengambilan keputusan pada momen-momen penting," ujar Fahri seusai sesi latihan di Lapangan Pakembinangun, Sleman.

Ia menekankan bahwa performa apiknya adalah buah dari kerja keras tim dan dukungan pelatih.

"Untuk menjaga konsistensi permainan diperlukan konsentrasi menjalani sesi latihan, kemudian di sesi latihan resmi hingga hari pertandingan tetap fokus. Tentu saja berlatih keras tetap dijalani karena masih banyak pertandingan yang sudah menanti dengan tantangan yang bisa jadi lebih berat," tambahnya.

Fahri bertekad untuk terus tampil maksimal demi hasil positif tim dan kebahagiaan para pendukung Super Elja.