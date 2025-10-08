Donny Warmerdam Masih Cedera, Begini Kondisinya
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemain asing PSIM Yogyakarta, Donny Warmerdam, mengalami cedera berupa fraktur weber pada kaki.
Cedera fraktur weber adalah jenis patah tulang pada pergelangan kaki yang terjadi pada tulang fibula atau tulang di bagian luar tungkai bawah.
Jebolan Ajax Amsterdam itu saat ini sedang menjalani proses pemulihan selama beberapa pekan terakhir.
Dokter PSIM Yogyakarta Alban Ramadhan mengatakan cedera fraktur weber yang dialami oleh Donny masih tergolong baik.
Pemain 23 tahun itu tidak harus menjalani operasi karena cederanya masih tergolong ringan.
"Fraktur weber ini ada tingkatannya. Untuk kondisi Donny masih dalam kondisi baik sehingga tidak dilakukan operasi,” kata Alban.
Meski begitu, dia belum bisa memastikan lama waktu pemulihan cedera Donny.
“Waktu yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan kembali ke lapangan, tergantung pada perkembangan fisik dan psikologis Donny. Bisa jadi lebih cepat, apabila kondisinya makin baik," ujarnya.
