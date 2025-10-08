Buntut Laga Tandang ke Persiku Kudus, PSS Sleman Kena Denda Rp 12,5 Juta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komite Disiplin (Komdis) PSSI telah mengeluarkan hasil sidang per tanggal 25 September 2025, yang memuat sejumlah sanksi tegas terhadap klub, pemain, dan panitia pelaksana di kompetisi BRI Super League dan Pegadaian Championship 2025/2026.

PSS Sleman menjadi salah satu klub yang menerima sanksi denda dalam kompetisi Pegadaian Championship.

Tim Berjuluk Super Elja itu dikenakan denda sebesar Rp 12,5 juta atas pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan melawan Persiku Kudus pada 21 September 2025.

Pelanggaran yang dilakukan PSS Sleman terkait kehadiran suporternya di Stadion Wergu Wetan, Kudus.

Pelanggaran ini sesuai dengan aturan yang melarang kehadiran suporter klub tamu di stadion, baik di Super League maupun Pegadaian Championship.

Namun, panitia pelaksana Persiku Kudus juga menerima denda berat Rp 20 juta karena gagal menjaga ketertiban, termasuk adanya penonton yang merusak pintu gerbang dan melakukan pengejaran hingga pemukulan terhadap steward.

Sanksi Terberat Diterima Persiba Balikpapan

Sanksi denda terberat dalam hasil sidang ini ditujukan kepada klub Pegadaian Championship, Persiba Balikpapan, yang dikenakan denda fantastis sebesar Rp 100 juta.

Sanksi ini diberikan karena terdapat personel tim yang tidak terdaftar dalam Daftar Ofisial Tim dan tidak memakai ID Card memasuki ruang ganti tim.