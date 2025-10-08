5 Lokasi Nobar Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim Nasional Indonesia akan menjalani tantangan krusial, yang disebut oleh pelatih Patrick Kluivert sebagai "dua final", dalam putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Perjuangan pertama skuad Garuda adalah melawan tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah.

Pertandingan ini akan berlangsung pada Kamis dini hari (9/10) pukul 00.15 WIB. Bagi para pendukung Timnas Indonesia di Yogyakarta, sejumlah kafe dan hangout spot telah menyiapkan acara menonton bareng (nobar) untuk mendukung perjuangan Garuda.

Laga ini sangat penting karena hasil dari Grup B (Indonesia, Arab Saudi, dan Irak) akan menentukan satu tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Perubahan Taktik Kluivert Menjadi Sorotan

Pertandingan melawan Arab Saudi juga menjadi ujian sistem baru pelatih Kluivert. Setelah awal yang kurang meyakinkan dengan formasi tiga bek peninggalan pelatih sebelumnya (yang menghasilkan 11 kebobolan dalam empat laga), Kluivert kini memperkenalkan filosofi "Total Football" dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3.

Sistem baru ala Belanda ini sudah menunjukkan hasil positif saat Timnas Indonesia menang 6-0 atas Taiwan di FIFA Match Day bulan lalu. Walaupun masih perlu pembuktian di laga resmi sekelas Kualifikasi Piala Dunia, para penggemar berharap sentuhan baru ini dapat membawa Indonesia meraih poin di Jeddah.

Berikut adalah lima lokasi rekomendasi di Yogyakarta yang akan menggelar acara nonton bareng pertandingan krusial Indonesia vs Arab Saudi pada Kamis dini hari (9/10/2025):

1. Kala Jumpa Bar & Dine

Lokasi: Jl. Malioboro No.42, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta.

Ajak Suporter untuk merasakan atmosfer dukungan langsung di pusat kota.