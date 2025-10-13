PSS Sleman Belum Terkalahkan, Kolektivitas dan Transisi Jadi Kunci Kemenangan

JPNN.com

Senin, 13 Oktober 2025 – 08:00 WIB
PSS Sleman vs Kendal Tornado FC di Stadion Maguwoharjo. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman berhasil mengamankan kemenangan penting 3-1 atas tamunya, Kendal Tornado FC, dalam laga yang berlangsung sengit di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Minggu sore (12/10).

Tiga poin ini diraih berkat performa kolektif yang solid dan kepiawaian memanfaatkan momen transisi, sesuai dengan instruksi pelatih Ansyari Lubis.

Pertandingan yang dipimpin wasit Kemal Pasha ini berlangsung menarik, tetapi tuan rumah menunjukkan dominasi yang lebih efektif.

Gol pembuka PSS lahir cepat di menit ke-14. Berawal dari umpan matang Riko Simanjuntak, penyerang asing Frederic Injai dengan tenang menceploskan bola sehingga mengubah skor menjadi 1-0.

Keunggulan PSS makin kokoh pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-52 saat PSS mendapatkan hadiah penalti setelah Gustavo Tocantins dilanggar di kotak terlarang.

Tocantins yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya, memperlebar jarak menjadi 2-0.

Meskipun Kendal Tornado FC sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-76 melalui gol Dimas Sukarno Putra yang memanfaatkan tendangan bebas, PSS kembali menjauh di menit ke-83.

Gelandang muda Dominikus Dion Oktawian Wibowo atau akrab disapa Dion, berhasil mencetak gol ketiga bagi PSS, sekaligus memastikan kemenangan 3-1 bagi tim Elang Jawa.

