PSS Sleman Kian Percaya Diri dengan Kedalaman Skuat

Rabu, 15 Oktober 2025 – 20:00 WIB
Latihan PSS Sleman jelang kompetisi Championship 2025/2026. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kemenangan PSS Sleman atas Kendal Tornado FC pada Minggu (12/10/2025) di Stadion Maguwoharjo, dalam lanjutan pekan ke-5 Grup Dua Pegadaian Championship 2025/2026, tak hanya menambah poin.

Namun, juga memberikan sinyal positif mengenai kedalaman dan kualitas skuat tim berjuluk Super Elja itu.

Pelatih Kepala PSS Sleman Ansyari Lubis secara khusus menyoroti penampilan gelandang Muhammad Tahir yang dinilai menunjukkan perkembangan signifikan dan kontribusi maksimal sepanjang 90 menit pertandingan.

“Saya kira Tahir sangat baik membantu tim di pertandingan kemarin. Dia bermain baik dan bisa meredam pergerakan Kushedya Hari Yudo sehingga dia tidak bisa punya peluang,” tutur Coach Ansyari Lubis, Rabu (15/10/2025).

Ansyari Lubis mengungkapkan hal yang paling melegakan adalah mulai terlihatnya kedalaman skuad yang merata.

Kondisi ini menjadi keuntungan besar, terutama dalam menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

Selain Tahir, di posisi gelandang bertahan ada pemain berkualitas lainnya, yaitu Frédéric Injaï, Mohammad Kanu dan Iman Fathurahman.

“Artinya, ketika salah satu pemain cedera atau absen, kami tim pelatih bisa melakukan pergantian dengan pemain yang lain dengan kualitas sama. Puji syukur hal ini sudah mulai berjalan,” sebutnya.

PSS Sleman percaya dengan kedalaman skuat yang mampu membawa mereka kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
