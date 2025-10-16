Menjelang Duel Tim Papan Atas, Satu Pemain Asing PSIM Absen

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang laga menghadapi Persita Tangerang pada Jumat (17/10), tim promosi PSIM Yogyakarta tidak akan diperkuat salah satu pemain asingnya.

Anton Fase harus menepi karena mengalami cedera saat latihan.

Dokter PSIM Yogyakarta Hansel mengatakan Anton Fase terjatuh saat berlatih bersama rekan-rekannya.

"Dia cedera ankle sprain. Untungnya itu nonkontak, jadi, cederanya cukup ringan,” katanya.

Dia memastikan Anton bisa merumput kembali dalam waktu dekat.

"Setelah dicek ke rumah sakit, juga tidak ada kerusakan struktur. Jadi, harusnya pemulihannya cukup cepat,” ujarnya.

Anton diperkirakan menepi hingga dua pekan ke depan.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengungkapkan timnya memiliki banyak pemain sebagai opsi pengganti Anton Fase.