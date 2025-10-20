PSS Sleman Pesta Gol di Semarang, Kolektivitas Jadi Kunci Kesuksesan Super Elja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman sukses mengukir kemenangan telak dengan menaklukkan rivalnya, PSIS Semarang, dengan skor 5-0 pada pekan ke-6 Pegadaian Championship 2025/2026.

Pertandingan yang berlangsung di markas PSIS, Stadion Jatidiri, pada Minggu malam (19/10) itu, menjadi panggung parade gol bagi tim berjuluk Super Elja.

Kemenangan besar ini langsung mengantar PSS Sleman ke puncak klasemen sementara Grup 2 Pegadaian Championship 2025/2026 dengan koleksi 18 poin.

Jalannya pertandingan didominasi oleh PSS sejak menit awal. Gol cepat tercipta pada menit ke-4 melalui aksi individu memukau dari striker asal Brasil, Gustavo Tocantins, yang sukses memenangi duel dan menempatkan bola di sudut gawang Rizky Darmawan.

Kepercayaan diri PSS kian memuncak. Selang 10 menit, Frédéric Injaï menggandakan keunggulan pada menit ke-14 lewat tendangan kaki kiri yang memanfaatkan umpan dari Tocantins.

Duet Tocantins dan Injaï makin tak terhentikan. Pada menit ke-38, giliran Injaï yang memberikan assist untuk gol kedua Tocantins, menutup babak pertama dengan skor mencolok 0-3 untuk PSS.

Di babak kedua, Super Elja tak mengendurkan serangan. Frédéric Injaï kembali mencetak gol keduanya (59') setelah memanfaatkan bola rebound dari sontekan Tocantins yang membentur tiang. Skor berubah menjadi 0-4.

Pesta gol PSS ditutup oleh pemain debutan Terens Puhiri yang sukses memaksimalkan umpan terobosan cerdik dari Kim Jeffrey Kurniawan pada menit ke-79. Gol Puhiri mengunci kemenangan telak 0-5.