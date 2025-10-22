PSIM Yogyakarta Vs Dewa United, Duel Tim Terluka

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menghadapi Dewa United di Stadion Sultan Agung Bantul pada sore ini.

Ini menjadi laga dua tim terluka karena PSIM dan Dewa United sama-sama menelan kekalahan pada laga sebelumnya.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan pascalaga menghadapi Persita timnya hanya memiliki waktu sedikit untuk mempersiapkan diri.

Selain itu, Laskar Mataram juga kehilangan beberapa pemain karena hukuman.

"Semuanya harus siap bagi yang main atau pun tidak karena ketika adanya hal seperti ini maka teman-teman yang belum main akan menggantikan," katanya.

Gastel sendiri memuji permainan Banten Warriors-julukan Dewa United, meskipun di laga terakhir kalah dari Madura United.

"Saya sedikit kaget Madura United bisa memenangkan pertandingan dari Dewa United. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk menekankan ke anak-anak bahwa kami juga bisa (memenangkan pertandingan)," ujarnya.

Di sisi pemain, Raka Cahyana mengatakan rekan-rekannya siap tampil maksimal untuk mendulang poin penuh di kandang sendiri. (mcr25/jpnn)