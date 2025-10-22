JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga PSIM Yogyakarta Vs Dewa United, Duel Tim Terluka

PSIM Yogyakarta Vs Dewa United, Duel Tim Terluka

Rabu, 22 Oktober 2025 – 10:25 WIB
PSIM Yogyakarta Vs Dewa United, Duel Tim Terluka - JPNN.com Jogja
Pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel dan pemain Raka Cahyana. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menghadapi Dewa United di Stadion Sultan Agung Bantul pada sore ini.

Ini menjadi laga dua tim terluka karena PSIM dan Dewa United sama-sama menelan kekalahan pada laga sebelumnya.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan pascalaga menghadapi Persita timnya hanya memiliki waktu sedikit untuk mempersiapkan diri.

Baca Juga:

Selain itu, Laskar Mataram juga kehilangan beberapa pemain karena hukuman.

"Semuanya harus siap bagi yang main atau pun tidak karena ketika adanya hal seperti ini maka teman-teman yang belum main akan menggantikan," katanya.

Gastel sendiri memuji permainan Banten Warriors-julukan Dewa United, meskipun di laga terakhir kalah dari Madura United.

Baca Juga:

"Saya sedikit kaget Madura United bisa memenangkan pertandingan dari Dewa United. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk menekankan ke anak-anak bahwa kami juga bisa (memenangkan pertandingan)," ujarnya.

Di sisi pemain, Raka Cahyana mengatakan rekan-rekannya siap tampil maksimal untuk mendulang poin penuh di kandang sendiri. (mcr25/jpnn)

PSIM Yogyakarta akan menjamu Dewa United dalam lanjutan BRI Super League sore ini.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta dewa United Jean-Paul Van Gastel bri super league psim jogja psim hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU