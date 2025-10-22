Laskar Mataram Kembali ke Jalur Kemenangan, PSIM Tekuk 10 Pemain Dewa United 2-0

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta berhasil mengamankan tiga poin penting di kandang setelah menaklukkan Dewa United dengan skor meyakinkan 2-0 pada pekan ke-9 BRI Super League 2025/2026.

Kemenangan ini diraih berkat brace dari striker andalan mereka, Nermin Haljeta, di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (22/10).

Kekalahan ini menjadi yang kedua beruntun bagi Dewa United, sementara PSIM kembali ke jalur kemenangan setelah pada pekan sebelumnya takluk dari Persita Tangerang.

Jalannya Pertandingan: Gol Cepat dan Kartu Merah

PSIM Yogyakarta, yang tampil dominan dengan 54 persen penguasaan bola, langsung tancap gas sejak peluit awal dibunyikan.

PSIM berhasil unggul cepat ketika laga baru berjalan tiga menit. Nermin Haljeta memanfaatkan umpan terobosan cerdik dari Ezequiel Vidal untuk menaklukkan kiper Dewa United, Sonny Stevens, mengubah skor menjadi 1-0.

Sepanjang babak pertama, upaya dari Dewa United melalui pemain bintang seperti Stefano Lilipaly, Alexis Messidoro, dan Egy Maulana Vikri selalu berhasil diredam lini pertahanan Laskar Mataram.

Memasuki babak kedua, Dewa United harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-53 setelah bek asal Belanda, Nick Kuipers, menerima kartu kuning kedua dari wasit.

Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh PSIM. Haljeta kembali mencatatkan namanya di papan skor. Umpan matang dari Vidal kembali berhasil dimaksimalkan Haljeta untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0, yang sekaligus menjadi skor akhir pertandingan.