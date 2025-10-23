JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Evaluasi Jadi Kunci Kemenangan PSIM Atas Dewa United

Evaluasi Jadi Kunci Kemenangan PSIM Atas Dewa United

Kamis, 23 Oktober 2025 – 15:20 WIB
Evaluasi Jadi Kunci Kemenangan PSIM Atas Dewa United - JPNN.com Jogja
Penyerang PSIM Yogyakarta Nermin Haljeta seusai mencetak gol ke gawang Dewa United, Rabu (22/10). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta memetik kemenangan atas tamunya Dewa United dalam lanjutan BRI Super League pada Rabu (22/10).

Klub yang baru saja promosi itu menang dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan PSIM dicetak penyerang asingnya Nermin Haljeta.

Baca Juga:

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengungkapkan kunci kemenangan timnya.

Pelatih asal Belanda itu mengatakan kemenangan tersebut hasil evaluasi dari kekalahan melawan Persita Tangerang.

“Saya rasa kami sudah bermain di beberapa pertandingan sebelum kalah dalam laga kemarin, tetapi untuk hari ini, kami bermain sangat baik,” kata Gastel.

Baca Juga:

Dia bahkan memutar ulang pertandingan kontra Persita untuk bahan evaluasi tim.

“Setelah pertandingan melawan Persita, kami kembali ke Jogja pada Sabtu. Kami melihat ulang video pertandingan tersebut yang menurut saya harus saya tunjukkan kepada mereka,” katanya.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengungkapkan evaluasi menjadi pembeda saat menaklukkan Dewa United.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta evaluasi dewa United Jean-Paul Van Gastel bri super league psim hari ini psim jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU