Evaluasi Jadi Kunci Kemenangan PSIM Atas Dewa United

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta memetik kemenangan atas tamunya Dewa United dalam lanjutan BRI Super League pada Rabu (22/10).

Klub yang baru saja promosi itu menang dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan PSIM dicetak penyerang asingnya Nermin Haljeta.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengungkapkan kunci kemenangan timnya.

Pelatih asal Belanda itu mengatakan kemenangan tersebut hasil evaluasi dari kekalahan melawan Persita Tangerang.

“Saya rasa kami sudah bermain di beberapa pertandingan sebelum kalah dalam laga kemarin, tetapi untuk hari ini, kami bermain sangat baik,” kata Gastel.

Dia bahkan memutar ulang pertandingan kontra Persita untuk bahan evaluasi tim.

“Setelah pertandingan melawan Persita, kami kembali ke Jogja pada Sabtu. Kami melihat ulang video pertandingan tersebut yang menurut saya harus saya tunjukkan kepada mereka,” katanya.