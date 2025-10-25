PSS Sleman Siap Tempur Kontra Persela Lamongan: Waspadai Kebangkitan Tuan Rumah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman memastikan diri dalam kondisi siap tempur menjelang laga lanjutan Pegadaian Championship 2025/2026 melawan Persela Lamongan di Stadion Surajaya, Lamongan, pada Sabtu sore (25/10).

Meskipun datang sebagai tim pemuncak klasemen, PSS mewaspadai kebangkitan dan tren positif yang tengah ditunjukkan tim tuan rumah.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis berterima kasish atas fasilitas yang disediakan tuan rumah dan menegaskan kesiapan mental serta fisik para pemainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih buat tuan rumah yang telah mengakomodir kedatangan PSS Sleman. Masalah persiapan, kami datang ke sini semuanya sudah dalam kondisi siap tempur,” ujar Ansyari Lubis saat konferensi pers menjelang laga.

Ansyari Lubis mengakui Persela Lamongan sedang dalam tren positif setelah meraih kemenangan berturut-turut.

Kondisi ini membuat PSS harus meningkatkan kewaspadaan. Ia juga secara spesifik menyoroti kualitas individu pemain Persela.

“Kami tahun Persela Lamongan merupakan tim yang bagus, punya pemain individu-individu yang bagus. Jadi, setiap semua pemain itu sangat berbahaya buat kami,” tegasnya.

Alih-alih fokus pada satu pemain, Ansyari Lubis menginstruksikan anak asuhnya untuk mewaspadai seluruh kekuatan tim lawan secara kolektif.