Pemain Asing PSIM Yogyakarta Ini Sudah Pulih, Siap Kembali Merumput

Kamis, 30 Oktober 2025 – 09:00 WIB
Pemain asing PSIM Yogyakarta Anton Fase menjalani latihan bersama tim. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemain asing PSIM Yogyakarta Anton Fase siap kembali merumput bersama Laskar Mataram.

Sebelumnya, Anton mengalami cedera ankle sprain sehingga harus absen selama dua pekan.

Anton tampak sudah kembali menjalani latihan bersama rekan-rekannya.

Cedera yang dialami Anton sempat membuat dirinya merasa sedih karena harus melewatkan pertandingan. 

“Aku senang cedera itu bukan hal yang serius, tetapi di sisi lain aku juga marah dan sedih karena harus absen dalam dua pertandingan,” katanya. 

Dia mengatakan sudah tidak sabar kembali ke lapangan hijau dengan seragam kebanggaan PSIM Yogyakarta. 

“Mulai minggu ini aku kembali berlatih bersama tim. Aku merasa baik-baik saja, merasa bugar dan siap untuk laga akhir pekan,” kata Anton.

Dokter tim PSIM Jogja Hansel mengungkapkan kondisi terkini Anton Fase.

Pascacedera yang dialaminya, pemain PSIM Yogyakarta Anton Fase kini telah pulih. Dia mengaku sudah siap bermain untuk Laskar Mataram.
