Pelatih PSIM Mengakui Persik Kediri, Lebih Sulit Ketimbang Dewa United

Jumat, 31 Oktober 2025 – 09:17 WIB
Konferensi pers pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel dan pemain Anton Fase pada Kamis (30/10). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu Persik Kediri di Stadion Sultan Agung pada Jumat sore (31/10).

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menilai pertandingan kontra klub berjuluk Macan Putih akan sulit.

"Menurut saya pertandingan besok akan lebih sulit daripada pertandingan melawan Dewa United," kata Van Gastel, Kamis (30/10).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan menghadapi Persik menjadi tantangan tersendiri karena sang lawan memiliki pendekatan taktikal yang berbeda dari Dewa United. 

"Berbeda dengan Persik Kediri pendekatannya taktikalnya saat bermain. Jadi, bagi kami ini lebih sulit,” katanya. 

Saat melawan Dewa United pekan lalu, PSIM Yogyakarta berhasil menang dengan skor 2-0.

Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee mengatakan kesiapan timnya menjelang berduel dengan Laskar Mataram. 

"Saya percaya kepada pemain. Jika diturunkan, diberi peluang bermain, pasti mereka akan mengambil peluang dengan positif," katanya. 

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menilai laga melawan Persik Kediri tidak akan sama seperti saat mereka menjamu Dewa United.
