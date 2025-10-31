Fokus dan Bermain Kolektif Jadi Modal PSS Sleman untuk Bangkit Saat Menjamu Persipura

JPNN.com

Jumat, 31 Oktober 2025 – 17:15 WIB
Latihan PSS Sleman jelang kompetisi Championship 2025/2026. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman bertekat untuk segera bangkit dan mengamankan tiga poin penuh saat menjamu Persipura Jayapura di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Sabtu malam (1/11).

Laga yang akan berlangsung pada pukul 19.00 WIB itu akan menjadi ajang penebusan Super Elja setelah menelan kekalahan perdana saat bertandang ke markas Persela Lamongan.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menyatakan bahwa persiapan timnya berjalan cukup baik. Ia menegaskan seluruh pemain telah melupakan kekalahan sebelumnya dan bertekat memenangkan laga kandang besok.

"Persiapan kami cukup bagus. Saya pikir seluruh pemain sudah melupakan kekalahan pertama kami di Lamongan dan kami semuanya sudah bertekad untuk bisa memenangkan pertandingan pada malam hari besok," ujar Ansyari dalam konferensi pers, Kamis (31/10)

Ansyari Lubis menekankan bahwa kunci utama untuk mengatasi Persipura adalah fokus dan kerja keras kolektif di lapangan. Ia memperingatkan bahwa tanpa kerja keras dan kolektivitas, permainan tim bisa terpengaruh negatif.

Mengenai kekuatan lawan, Ansyari menyebut Persipura sebagai tim yang berbahaya, tidak hanya dari sisi sayap, tetapi juga melalui bola-bola mati.

"Yang pasti kami sudah melakukan antisipasi karena kami juga tahu Persipura hebat, tidak hanya dari gol-gol dari sayap, juga dari bola-bola mati. Artinya, semua komponen ataupun penyerangan mereka, ya, kami sudah waspadai," jelasnya.

Ansyari menambahkan timnya harus tampil lebih berani menekan dan mengambil risiko dalam upaya mencetak gol.

PSS Sleman akan menjamu Persipura Jayapura untuk menebus kekalahan yang mereka terima pekan lalu di Lamongan. Fokus dan bermain kolektif jadi kunci.
