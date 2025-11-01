Persipura Siap Ambil Risiko dan Jaga Mental Tanding untuk Kalahkan PSS Sleman

JPNN.com

Sabtu, 01 November 2025 – 08:00 WIB
Pelatih Persipura Jayapura Rahmad Darmawan. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persipura Jayapura datang ke Stadion Maguwoharjo dengan tekat kuat untuk membawa pulang tiga poin saat menghadapi tuan rumah PSS Sleman hari ini, Sabtu (1/11/2025).

Pelatih Persipura Rahmad Darmawan (RD) menekankan pentingnya disiplin strategi dan menjaga mental tanding untuk mengatasi kekuatan PSS.

RD mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan persiapan intensif, termasuk diskusi dan sesi latihan untuk mematangkan strategi.

"Persiapan menghadapi pertandingan besok (hari ini). Kami kemarin sudah banyak melakukan diskusi dan latihan dan besok tinggal bagaimana pemain harus bisa bermain sesuai dengan apa yang sudah kami buat di dalam latihan beberapa hari terakhir," ujar Rahmad Darmawan saat konferensi pers pada Jumat (31/10).

Rahmad Darmawan mengakui PSS Sleman adalah lawan yang sangat kuat dan solid di semua lini.

Ia menyebut PSS telah membuktikan diri sebagai tim yang baik dengan penambahan pemain berkualitas.

"Sleman sudah membuktikan sampai dengan hari ini mereka tim yang sangat baik, solid, kuat, di semua lini. Mereka praktis menambah pemain yang menurut saya kualitasnya lebih baik lagi dan tentu ini harus diwaspadai secara keseluruhan sebagai sebuah tim," jelas RD.

Lebih lanjut, RD menyatakan timnya telah menyiapkan cara untuk mengatasi strong point yang dimiliki PSS, baik secara tim maupun individu.

Persipura Jayapura akan bermain di kandang PSS Sleman dengan tekat kuat untuk membawa pulang tiga poin.
