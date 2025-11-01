Kalah dari PSIM Jogja, Pelatih Persik Kediri Soroti Kartu Merah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pertandingan PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri berakhir untuk kemenangan Laskar Mataram pada Jumat (31/10).

Laga yang dihadiri 3 ribu penonton tersebut diwarnai dengan dua kartu merah untuk masing-masing tim.

Dua gol kemenangan PSIM dicetak Nermin Haljeta dan Ze Valente, sementara Persik hanya mampu mencetak satu gol lewat kaki Ezra Walian.

Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee (OKS) mengakui pertandingan di Stadion Sultan Agung itu tidak mudah bagi timnya.

"Setelah kartu merah sedikit menyulitkan kami untuk mendapatkan momentum. Namun, kami bisa mendapatkan satu gol," katanya.

Pelatih asal Malaysia itu menyayangkan timnya tidak mampu menambah pundi-pundi gol pada sisa menit pertandingan.

Lebih lanjut, mantan pelatih timnas Malaysia itu menyoroti kartu merah yang didapat pemainnya di dua laga berturut-turut.

"Penyebab kartu merah harus saya analisis untuk memastikan perkara ini tidak berulang," katanya.