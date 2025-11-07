Bak Langit dan Bumi di Klasemen, Pelatih PSIM Pantang Meremehkan Persis Solo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Duel seru pekan ke-11 BRI Super League 2025/2026 antara Persis Solo dan PSIM Yogyakarta akan tersaji pada Sabtu malam (8/11).

Laga bertajuk Derbi Mataram itu akan berlangsung di Stadion Manahan Solo.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengaku antusias dengan laga Derbi Mataram pertamanya.

"Derbi selalu menyenangkan untuk dimainkan, terutama jika derbi itu tidak dimainkan dalam waktu lama. Jadi, orang-orang menantikan pertandingan seperti ini,” kata Gastel.

Pelatih asal Belanda mengatakan tim pelatih dan pemain akan berupaya keras membawa poin dari kandang lawan.

Meskipun sedang berada di tren positif, Van Gastel pantang meremehkan lawannya yang sedang berada di zona degradasi.

“Saya pikir mereka sedikit kurang beruntung. Mereka juga tidak bermain buruk,” ujarnya.

Di klasemen sementara BRI Super League, PSIM Yogyakarta duduk di peringkat ke-6 dengan mengoleksi 18 poin.