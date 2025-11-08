Laga Panas di Demang Lehman: PSS Sleman Bertekat Kunci Puncak Klasemen dari Barito Putera

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman telah tiba di Banjarmasin dengan tekat untuk mempertahankan posisi puncak saat menghadapi Barito Putera dalam lanjutan kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026.

Pertandingan yang akan dihelat pada Sabtu, 8 November 2025 pukul 16:30 WITA di Stadion Demang Lehman itu diprediksi menjadi salah satu pertarungan paling sengit, mengingat kedua tim tengah memperebutkan posisi terbaik di jalur promosi.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menyatakan bahwa timnya sudah sangat siap. Ia menekankan pentingnya mempertahankan posisi puncak klasemen.

"Yang pasti, PSS Sleman datang kemari sudah sangat siap dan kami akan menginstruksikan kepada seluruh pemain tetap fokus, kerja keras untuk menghadapi Barito yang kami tahu merupakan tim yang sangat kuat, apalagi bermain di home," ujar Lubis dalam konferensi pers prapertandingan, Jumat (7/11).

Coach Ansyari menyadari betul tekanan yang dihadapi, mengingat mempertahankan posisi teratas jauh lebih sulit daripada mengejarnya.

Ia memandang laga ini sebagai pertarungan yang ditunggu-tunggu, terutama karena melibatkan dua tim yang sama-sama berjuang untuk kembali lolos ke Liga 1 setelah mengalami degradasi.

"Kami main ke sini datang dengan tekat yang sama, harus dapat bisa mengambil poin di sini," tegasnya.

Menganalisis kekuatan lawan, Lubis mengakui kualitas pemain dan pertahanan Barito, tetapi ia optimistis dengan lini serang yang dimiliki PSS.