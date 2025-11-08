JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Laga Panas di Demang Lehman: PSS Sleman Bertekat Kunci Puncak Klasemen dari Barito Putera

Laga Panas di Demang Lehman: PSS Sleman Bertekat Kunci Puncak Klasemen dari Barito Putera

Sabtu, 08 November 2025 – 07:20 WIB
Laga Panas di Demang Lehman: PSS Sleman Bertekat Kunci Puncak Klasemen dari Barito Putera - JPNN.com Jogja
Persiapan PSS Sleman untuk melawan Barito Putera. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman telah tiba di Banjarmasin dengan tekat untuk mempertahankan posisi puncak saat menghadapi Barito Putera dalam lanjutan kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026.

Pertandingan yang akan dihelat pada Sabtu, 8 November 2025 pukul 16:30 WITA di Stadion Demang Lehman itu diprediksi menjadi salah satu pertarungan paling sengit, mengingat kedua tim tengah memperebutkan posisi terbaik di jalur promosi.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menyatakan bahwa timnya sudah sangat siap. Ia menekankan pentingnya mempertahankan posisi puncak klasemen.

Baca Juga:

"Yang pasti, PSS Sleman datang kemari sudah sangat siap dan kami akan menginstruksikan kepada seluruh pemain tetap fokus, kerja keras untuk menghadapi Barito yang kami tahu merupakan tim yang sangat kuat, apalagi bermain di home," ujar Lubis dalam konferensi pers prapertandingan, Jumat (7/11).

Coach Ansyari menyadari betul tekanan yang dihadapi, mengingat mempertahankan posisi teratas jauh lebih sulit daripada mengejarnya.

Ia memandang laga ini sebagai pertarungan yang ditunggu-tunggu, terutama karena melibatkan dua tim yang sama-sama berjuang untuk kembali lolos ke Liga 1 setelah mengalami degradasi.

Baca Juga:

"Kami main ke sini datang dengan tekat yang sama, harus dapat bisa mengambil poin di sini," tegasnya.

Menganalisis kekuatan lawan, Lubis mengakui kualitas pemain dan pertahanan Barito, tetapi ia optimistis dengan lini serang yang dimiliki PSS.

PSS Sleman akan melakoni laga berat melawan Barito Putera dengan misi untuk mempertahankan posisi puncak.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSS Sleman Barito putera PSS Sleman vs Barito Putera championship 2025/2026 pss sleman hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU