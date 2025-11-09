Pelatih PSS Sleman Menyoroti Lambatnya Babak Pertama Saat Ditahan Imbang Barito Putera

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman berhasil mencuri satu poin krusial saat bertandang ke markas PS Barito Putera di Stadion Demang Lehman, Martapura, pada Sabtu (08/11), dalam lanjutan pekan ke-9 Championship 2025/2026.

Pertandingan yang dipimpin wasit Abdul Aziz itu berakhir imbang 1-1. Hasil tersebut disyukuri oleh staf pelatih Sleman, tetapi tetap menyisakan catatan penting, terutama terkait performa di babak pertama.

Tuan rumah Barito Putera sempat unggul lebih dahulu pada menit ke-25 melalui aksi Renan Da Silva Alves.

PSS Sleman terhindar dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Irvan Mofu pada menit ke-79.

Irvan Mofu sendiri masuk pada menit ke-72, menggantikan Arda Alfareza dan berhasil menjadi penyelamat timnya.

Meskipun meraih satu poin, hasil ini dianggap sangat penting bagi Laskar Sembada karena mereka bisa mempertahankan posisi puncak di klasemen sementara Grup B Championship 2025/2026.

PSS Sleman mengumpulkan 20 poin, sementara Barito Putera tepat berada di bawahnya dengan 19 poin.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengapresiasi penampilan anak asuhnya yang berjuang hingga akhir untuk mendapatkan poin.