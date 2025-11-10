Hasil Derbi Mataram, Pelatih PSIM: Imbang Rasa Kalah

JPNN.com

Senin, 10 November 2025 – 09:00 WIB
Skuad PSIM Yogyakarta dan Persis Solo berfoto bersama sebelum pertandingan pada Sabtu (8/11). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Duel Persis Solo vs PSIM Yogyakarta dalam pada Sabtu (8/11) berakhir seri sehingga kedua tim harus puas berbagi poin.

Pertandingan bertajuk Derbi Mataram pekan ke-11 Super League 2025/2026 itu berakhir dengan skor 2-2.

Dua gol Laskar Mataram yang dicetak Corfe dan Ze Valente mampu disamakan oleh Persis Solo melalui aksi Tanaka dan Cleylton.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel merasa hasil imbang tersebut seperti kekalahan bagi timnya.

"Saya merasa kami seperti kalah karena kami ungguh 2-0 terlebih dahulu,” ujarnya.

Menurut pelatih asal Belanda itu, di babak kedua tim lawan menghukum timnya yang tidak tampil sebaik biasanya. 

"Saya pikir pada babak pertama kami semua bermain dengan baik, tetapi mereka (Persis) habis-habisan di akhir," ujarnya. 

Hasil ini membuat PSIM Yogyakarta tertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara Super League dengan 19 poin dari 11 laga. 

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel sedikit kecewa dengan hasil seri di Derbi Mataram karena timnya sempat unggul 2-0.
