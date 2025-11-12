JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Persaingan Makin Ketat, PSS Sleman Tak Mau Kehilangan Poin di Balikpapan

Persaingan Makin Ketat, PSS Sleman Tak Mau Kehilangan Poin di Balikpapan

Rabu, 12 November 2025 – 08:10 WIB
Persaingan Makin Ketat, PSS Sleman Tak Mau Kehilangan Poin di Balikpapan - JPNN.com Jogja
Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis memimpin latihan perdana skuat Laskar Sembada di Lapangan Pakembinangun pada Senin (14/6). Foto: Media Officer PSS

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman menyatakan kesiapannya untuk pertandingan pekan ke-10 Championship 2025/2026 melawan Persiba Balikpapan pada hari ini, Rabu malam (12/11).

Seusai bermain imbang 1-1 melawan Barito Putera di Banjarmasin pada Sabtu (8/11), anak asuh Ansyari Lubis langsung bergerak ke Balikpapan untuk mempersiapkan diri melawan Persiba di Stadion Batakan.

Ansyari Lubis mengatakan hal itu mereka lakukan agar bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk laga penting dalam persaingan di Grup B Championship.

Baca Juga:

"Yang pasti kami sudah mempersiapkan diri dengan baik. Sepulang dari Banjarmasin kami tidak pulang ke Jogja, tetapi langsung ke Balikpapan. Gunanya, agar kami lebih fokus, lebih konsentrasi. Agar energi kami semuanya ada di Balikpapan," ujar Ansyari Lubis saat konferensi pers pada Selasa (11/11).

Coach Ansyari menegaskan bahwa pertandingan ini memiliki nilai yang sangat penting, mengingat persaingan di papan atas makin ketat.

"Pertandingan besok cukup menentukan juga buat kami karena makin ke belakang ini kan pertarungan memperebutkan ranking cukup ketat, ya. Jadi, kami tidak boleh lengah, kami harus fokus kerja keras. Semoga semua pemain besok bisa menampilkan permainan terbaik," ujarnya.

Baca Juga:

PSS Sleman bisa menggeser Persela Lamongan di puncak klasemen sementara jika mendapatkan poin melawan Persiba Balikpapan.

Perebutan posisi satu hingga lima di klasemen sementara Grup B Championship cukup ketat karena hanya berjarak 1-3 poin.

PSS Sleman mempersiapkan diri dengan matang untuk laga penting melawan Persiba Balikpapan karena persaingan di Grup B makin ketat.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSS Sleman pss sleman vs persiba balikpapan championship 2025/2026 pss sleman hari ini Ansyari Lubis arda alfareza

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU