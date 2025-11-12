Persaingan Makin Ketat, PSS Sleman Tak Mau Kehilangan Poin di Balikpapan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman menyatakan kesiapannya untuk pertandingan pekan ke-10 Championship 2025/2026 melawan Persiba Balikpapan pada hari ini, Rabu malam (12/11).

Seusai bermain imbang 1-1 melawan Barito Putera di Banjarmasin pada Sabtu (8/11), anak asuh Ansyari Lubis langsung bergerak ke Balikpapan untuk mempersiapkan diri melawan Persiba di Stadion Batakan.

Ansyari Lubis mengatakan hal itu mereka lakukan agar bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk laga penting dalam persaingan di Grup B Championship.

"Yang pasti kami sudah mempersiapkan diri dengan baik. Sepulang dari Banjarmasin kami tidak pulang ke Jogja, tetapi langsung ke Balikpapan. Gunanya, agar kami lebih fokus, lebih konsentrasi. Agar energi kami semuanya ada di Balikpapan," ujar Ansyari Lubis saat konferensi pers pada Selasa (11/11).

Coach Ansyari menegaskan bahwa pertandingan ini memiliki nilai yang sangat penting, mengingat persaingan di papan atas makin ketat.

"Pertandingan besok cukup menentukan juga buat kami karena makin ke belakang ini kan pertarungan memperebutkan ranking cukup ketat, ya. Jadi, kami tidak boleh lengah, kami harus fokus kerja keras. Semoga semua pemain besok bisa menampilkan permainan terbaik," ujarnya.

PSS Sleman bisa menggeser Persela Lamongan di puncak klasemen sementara jika mendapatkan poin melawan Persiba Balikpapan.

Perebutan posisi satu hingga lima di klasemen sementara Grup B Championship cukup ketat karena hanya berjarak 1-3 poin.