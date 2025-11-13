PSS Sleman Kembali ke Puncak Klasemen, Coach Ansyari Ingatkan Pemain untuk Waspada

JPNN.com

Kamis, 13 November 2025 – 08:45 WIB
Laga PSS Sleman vs Persiba Balikpapan. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman berhasil mencuri tiga poin penting dari markas Persiba Balikpapan dalam laga lanjutan pekan ke-10 Championship 2025/2026.

Pertandingan yang digelar di Stadion Batakan, Balikpapan pada Selasa malam (12/11) itu, berakhir dengan skor tipis 2-1 untuk kemenangan tim berjuluk Super Elja.

PSS Sleman tampil lebih efektif pada babak pertama. Striker asing andalan mereka, Gustavo Tocantins, menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan Persiba. Tocantins membuka keunggulan PSS pada menit ke-35.

Jelang turun minum, tepatnya pada menit ke-45+3, Tocantins kembali mencatatkan namanya di papan skor, menggandakan keunggulan Super Elja menjadi 2-0. Skor tersebut bertahan hingga jeda babak pertama.

Memasuki babak kedua, Persiba Balikpapan bangkit dan meningkatkan intensitas serangan.

Tim Beruang Madu akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-60 melalui gol yang dicetak oleh striker asing mereka, Takumu Nishihara.

Meski Persiba terus berupaya menyamakan kedudukan, pertahanan PSS Sleman tampil solid di sisa waktu.

Skor 2-1 untuk kemenangan PSS Sleman pun menjadi hasil akhir pertandingan yang dipimpin oleh wasit Hamim Thohari ini.

PSS Sleman kembali ke puncak klasemen sementara Championship setelah mengalahkan Persiba Balikpapan. Coach Ansyari ingin anak asuhnya tetap fokus dan waspada.
