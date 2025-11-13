Meski Dipanggil Timnas Indonesia, Pemain PSIM Tetap Siap Tampil di 2 Laga Penting

JPNN.com

Kamis, 13 November 2025 – 16:15 WIB
Kiper PSIM Yogyakarta Cahya Supriadi saat tampil melawan Persib Bandung. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemain PSIM Yogyakarta Raka Cahyana dan Cahya Supriadi mendapat panggilan Timnas U23 Indonesia. 

Keduanya akan menjalani pemusatan latihan atau training di Jakarta pada 6-27 November 2025.

Pemain muda Laskar Mataram tersebut dijadwalkan melakoni laga uji coba menghadapi Mali.

Manajer PSIM Jogja Razzi Taruna mengungkapkan peluang keduanya tampil di BRI Super League. 

Dua laga selanjutnya PSIM akan berjumpa Bhayangkara Presisi Lampung FC (22/11) dan laga tandang menghadapi Persija Jakarta (28/11).

“Peluang bermain melawan Bhayangkara dan Persija tidak ada masalah. Kami sudah berkoordinasi dengan baik, dengan Coach Indra Sjafri," katanya. 

Dia memastikan tulang punggung tim itu bisa tampil. 

"Kedua pemain tetap akan bisa bermain saat melawan Bhayangkara di kandang dan tandang Persija di akhir bulan,” kata Razzi.

Manajer PSIM Razzi Taruna mengungkapkan peluang dua pemainnya tampil menghadapi Bhayangkara dan Persija.
