PSS Sleman Siap Sambut Persiku Kudus, Disaksikan 14 Ribu Pasang Mata

Minggu, 16 November 2025 – 11:09 WIB
PSS Sleman Siap Sambut Persiku Kudus, Disaksikan 14 Ribu Pasang Mata - JPNN.com Jogja
Koreo suporter PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo Sleman. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman bersiap melakoni laga kandang pekan kesebelas Pegadaian Championship 2025/2026 yang krusial melawan Persiku Kudus.

Pertandingan yang akan digelar pada Senin siang (17/11) di Stadion Maguwoharjo itu, dipastikan akan mendapat dukungan masif setelah panitia mengumumkan kuota kehadiran penonton mencapai 14.000 pasang mata.

Dukungan melimpah dari suporter ini disambut gembira oleh pelatih kepala PSS Sleman Ansyari Lubis.

Menurutnya, kehadiran belasan ribu suporter menjadi keuntungan besar dan modal positif bagi para pemainnya.

“Siapa pun pemain yang diturunkan pada pertandingan kandang ini telah memiliki modal positif, yakni berupa dukungan suporter yang luar biasa. Spirit ini yang harus pemain tampilkan pada pertandingan melawan Persiku,” tegas Ansyari Lubis.

Meskipun terdapat isu ketidakhadiran beberapa pemain pengisi reguler starting line-up, Ansyari Lubis menegaskan bahwa hal tersebut bukan alasan untuk tampil di bawah standar.

Ia menekankan bahwa setiap pemain yang masuk daftar susunan pemain memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan kontribusi terbaik.

Kepercayaan dan dukungan kuat dari suporter diinstruksikan menjadi suntikan semangat bagi para pemain untuk bermain habis-habisan demi meraih kemenangan.

PSS Sleman akan menjamu Persiku Kudus dengan disaksikan oleh belasan ribu suporter Super Elja di Stadion Maguwoharjo.
